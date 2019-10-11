فيديو.. أمن الدولة يحذر من جيوش رقمية تهاجم الدول وتوجّه الرأي العام

فيديو.. أمن الدولة يحذر من جيوش رقمية تهاجم الدول وتوجّه الرأي العام

2019/10/11
الساعة 6:38 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

حذرت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة من استخدام الإعلام الرقمي للتضليل ونشر الشائعات.

وقالت الإدارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنه يمكن أن يستخدم الإعلام الرقمي (القوة الناعمة) للتضليل ونشر الشائعات، وأنه مثلما أن هناك جيوشًا نظامية فإن هناك جيوشًا رقمية مهمتها مهاجمة الدول وتوجيه الرأي العام.

وتابعت أنه غالبًا ما تكون الرسالة التي تصل كل واحد منا موجهة، ولذلك علينا التحقق من هدفها ومن المستفيد منها قبل تصديقها أو إعادة نشرها.

pic.twitter.com/m3l7b1BuVT


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