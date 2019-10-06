فيديو.. أمين عسير يقف ميدانيًا على أعمال إزالة التشوه البصري بصناعية أبها

فيديو.. أمين عسير يقف ميدانيًا على أعمال إزالة التشوه البصري بصناعية أبها

2019/10/06
الساعة 5:45 مساءً
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المواطن - حسن عسيري - أبها

وقف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي صباح اليوم على أعمال إزالة كافة عناصر التشوه البصري من المركبات المهملة ونظافة الموقع بشكل كامل، وذلك تنفيذًا لخطط الأمانة الرامية لمعالجة التشوهات البصرية بصناعية أبها.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لصناعية مدينة أبها صباح اليوم يرافقه مدير عام الإدارة العامة لرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي ومساعد وكيل الأمين للخدمات عبدالكريم أبو خرشة ومدير النظافة محمد سبران.

وأوضح الحميدي أنه سيتم تكثيف الجهود في معالجة كافة عناصر التشوه البصري، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين وتوقيع الجزاءات بحقهم مشيرًا إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن الحملات المكثفة، التي تشنها أمانة المنطقة؛ لرفع المخلفات والتجاوزات المعوقة للحركة المرورية منها المركبات المهملة، وتلك المشوهة للمنظر الحضاري للمنطقة.

وأكد أن جل تلك الأعمال تلقى اهتمامًا ومتابعة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، الذي يحرص من خلال توجيهاته المستمرة بزيادة الجهود وتكثيف الحملات لرفع السيارات والمعدات التالفة، التي تعتبر أحد أهم عناصر التشوّه البصري بصناعية مدينة أبها.

وخلصت الزيارة إلى إيجاد حلول جذرية لإنهاء كافة التشوهات البصرية بصناعية أبها وضمان عدم تكرار تلك المظاهر الغير حضارية إضافة إلى أنه تم تكليف لجنة مكونة من فريق مختص مشكل من عدة إدارات بالأمانة لمتابعة أعمال الإزالة والنظافة بشكل يومي ورفع تقارير أسبوعية.

 


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