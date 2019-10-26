فيديو.. أهالي حائل يوثقون تساقط حبات البرد بعد هطول الأمطار

المواطن - حائل

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتساقط حبات البرد على أجزاء من منطقة حائل.

وظهر خلال المقطع أحد المواطنين وهو يجمع حبات البرد بين يديه في مشهد رائع والبسمة تعلو محياه، فرحًا بهطول الأمطار وتساقط البرد.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، القيصومة، حفر الباطن، مكة المكرمة).

فيما تتكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة).