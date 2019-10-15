فيديو.. أول حديث لـ حسني مبارك منذ تنحيه وهذه رسالته إلى الشباب

المواطن - القاهرة

كشف الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن تفاصيل جديدة بشأن معركة المنصورة، التي قامت بها القوات الجوية المصرية مع العدو الصهيوني في حرب أكتوبر 73.

وقاد مبارك القوات الجوية المصرية خلال حرب أكتوبر، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 1973، حيث نفّذ وقتها الرئيس الأسبق الطلعة الجوية الأولى التي أطلقت شرارة الحرب.

وتحدث مبارك في الفيديو عن حرب أكتوبر 1973 في ذكرى مرور 46 عامًا على تلك الحرب، حيث كان قائد القوات الجوية المصرية خلال الحرب.

وقال مبارك: إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، هو صاحب قرار الحرب، وكان يتميز بالشجاعة، مضيفًا أن حرب يونيو عام 67 لم تكن حربًا بمفهوم الحروب المعروفة، فهي حرب تم ضرب قواتنا خلالها دون سابق إنذار ومن دون خطة.

ووجه مبارك رسالة إلى الشباب قائلًا: “يجب على الشباب أن يعلموا التضحيات التي قدمها جيل أكتوبر حتى يمحوا آثار الهزيمة وحتى تستعيد القوات المسلحة ثقتها في نفسها، ويستعيد الشعب ثقة في القوات المسلحة”.

وخاضت حينها القوات الجوية المصرية إحدى أطول المعارك الجوية في التاريخ وهي معركة المنصورة، والتي استمرت لمدة 53 دقيقة في يوم 14 أكتوبر 1973، دمرت خلالها القوات الجوية المصرية 17 مقاتلة فانتوم إسرائيلية.