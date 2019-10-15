فيديو.. أيهما أكثر ضرراً الشيشة أم السجائر؟ الصحة توضح

فيديو.. أيهما أكثر ضرراً الشيشة أم السجائر؟ الصحة توضح

2019/10/15
الساعة 9:59 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة أن تدخين الشيشة لمدة ساعة واحدة يعادل تدخين 100 سيجارة، ونصحت مدخني الشيشة بالتخلص منها للوقاية من الأمراض التي تسببها.

وقالت في فيديو توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن حجم الدخان في جلسة الشيشة يكون ضعف دخان السجائر المعروف بخطره على صحة الإنسان، إضافة إلى تضاعف المواد الضارة مثل النيكوتين وأول أكسيد الكربون في دخان الشيشة”.

ويتعرض مدخن الشيشة والمعسل لخطر الإصابة بأمراض الرئة والقلب والسرطان ولاحتمالية العدوى بنسبة كبيرة وخطيرة.

وأشارت الوزارة إلى أن المعلومات الخاطئة بأن ضرر الشيشة قليل تسببت في ضياع صحة الكثير من الناس.

 


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