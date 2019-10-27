فيديو.. إدواردو يهز شباك #النصر

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو، في هز شباك النصر عند الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول من ديربي الرياض.

ويلعب الهلال والنصر- الآن- على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال والنصر اليوم، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز السادس بـ11 نقطة، علمًا بأنه يملك مواجهة مؤجلة.