فيديو.. إدواردو يهز شباك #النصر

نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو، في هز شباك النصر عند الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول من ديربي الرياض.
ويلعب الهلال والنصر- الآن- على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقبل مباراة الهلال والنصر اليوم، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز السادس بـ11 نقطة، علمًا بأنه يملك مواجهة مؤجلة.
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هدف #الهلال الأول سجله كارلوس إداوردو في الدقيقة 32
#الهلال_النصر #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/XE7sFqlVMm
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 27, 2019