فيديو.. إعلامية تروي تفاصيل مهاجمتها من أنصار حزب الله: حاصروني!

المواطن - متابعة

أثارت الإعلامية اللبنانية يمنى فواز، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ببثها مقطع فيديو، تروي فيه واقعة ملاحقتها من أنصار وعناصر حزب الله ضد المتظاهرين بشكل عنيف.

وقالت يمنى فواز: “نجوت بأعجوبة من الهجوم الهمجي أثناء تغطيتي لملاحقتهم المتظاهرين! أضع هذا الفيديو وما حدث معي بعهدة الناس، منظمات حماية الصحافيين والحقوقية. أدعو لحماية المتظاهرين إذا كنا كصحافيين ليس بمنأى عن الهجوم! أتمنى أن يكون الجميع قد نجا”.

وغردت الإعلامية، بقولها: “أفكر بهالشباب اللي اعتدوا عالمتظاهرين وكسروا الساحات وحاصروني أثناء تغطيتي! لولا شبان منهم مابعرفهن أنقذوني. أفكر بهم وكيف يتم سوقهم وهم أكثر من بحاجة للمطالب الشعبية! بزعل كرمالن لأنه بعرف أنه مقهورين وأوضاعهن تعيسة متلن متل الكل بالساحات!، بس كيف بتقدر تهجم ع أولاد بلدك!”.