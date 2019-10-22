فيديو.. إعلامي لبناني يثير الجدل بسبب واقعة “ساحة رياض الصلح”

المواطن - متابعات

أثار الإعلامي اللبناني نديم قطيش حالة من التفاعل بعد أن قدم التحية للجيش اللبناني، الذي قال إنه حمى الثورة من ترهيب حملة أعلام “الثنائي الشيعي” في لبنان.

ونشر الإعلامي اللبناني، فيديو يظهر لحظات الهجوم، وكتب عليه: “تحية للجيش اللبناني الذي حمى ساحة رياض الصلح من ترهيب حملة أعلام الثنائي الشيعي الذين جالوا بدراجاتهم في مناطق عدة، شاتمين ومهددين “الثورة” التي ترفع مطالب المحرومين”.

تحية للجيش اللبناني الذي حمى ساحة رياض الصلح من ترهيب حملة أعلام الثنائي الشيعي الذين جالوا بدراجاتهم في مناطق عدة، شاتمين ومهددين “الثورة” التي ترفع مطالب المحرومين… pic.twitter.com/VJLVgFbozY — Fares Khachan (@faresk2002) October 21, 2019