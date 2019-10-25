فيديو.. الأردن يحبط محاولة تهريب مليون حبة كبتاجون إلى السعودية

المواطن - الرياض

أحبطت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية محاولة تهريب مليون حبة مخدرة إلى السعودية، وألقت القبض على 4 أشخاص تورطوا بالقضية.

وباشر فريق خاص للتحقيق من إدارة مكافحة المخدرات الأردنية، منذ فترة متابعة معلومات وردت إليهم حول تجهيز مجموعة من الأشخاص كميات كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيدًا لتهريبها إلى السعودية.

وتمكن الفريق من خلال جمعه للمعلومات وتتبع عدد من الأشخاص المشتبه بهم، من تحديد طريقة التهريب، عن طريق تخزين كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بمخابئ سرية أعدت داخل مركبة تحمل لوحة أرقام لدولة عربية، حيث جرى تحديد موعد نقل الكمية بواسطة المركبة التي تم تجهيزها لإخفاء المواد المخدرة داخلها من أجل تسليمها لـ3 أشخاص تمهيدًا لتهريبها إلى السعودية.

وفي الموعد المحدد لنقل وتسليم المركبة، جرت متابعة حركة المركبة وضبطها والشخص الذي كان بداخلها بعد محاولته الفرار، وبتفتيش المركبة تم ضبط مليون حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة، أخفيت بمخابئ سرية داخلها، وفي ذات الوقت توجهت فرق المداهمة والتفتيش لمكان وجود الأشخاص الـ3 الذين كانوا بانتظار تسلم المركبة وما بداخلها من مواد مخدرة، وألقي القبض عليهم جميعًا، وجرى تحويل القضية لمدعي عام محكمة أمن الدولة.

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