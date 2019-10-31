فيديو.. الألعاب النارية تضيء سماء موسم الرياض

المواطن - الرياض

نشر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، يوثق إطلاق الألعاب النارية مساء اليوم في موسم الرياض.

وتم إطلاق الألعاب النارية مساء اليوم في تمام التاسعة، ولمدة 5 دقائق من برج الفيصلية، وبرج المملكة، ومنطقة البوليفارد.

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروضًا وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.