فيديو.. الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في دوري محمد بن سلمان
ضمن منافسات الجولة الخامسة

فيديو.. الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في دوري محمد بن سلمان

2019/10/03
الساعة 2:50 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل، وهي؛ هدف نجم نادي الشباب، عبدالله الحمدان في شباك الاتحاد، خلال المباراة التي انتهت بفوز العميد بهدفين مقابل هدف.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الهدف الذي سجله أنسيلمو ليقود فريقه الوحدة للفوز على الفتح بهدفين دون رد.

كما يُنافس الهدف الذي أحرز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي غوستافو في شباك العدالة على جائزة الأفضل ضمن منافسات الجولة الخامسة، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 3/1.


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