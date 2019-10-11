فيديو.. الاستثمار القطري التركي لتأليب الرأي على المملكة

فيديو.. الاستثمار القطري التركي لتأليب الرأي على المملكة

2019/10/11
الساعة 10:59 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

مخططات تركيا وقطر للإساءة للمملكة وتأليب الرأي عليها لم تتوقف منذ سنوات، حيث دأبت أنقرة والدوحة في البحث عن سبيل لتنفيذ مخططاتهم لتشويه سمعة المملكة.

ولم يكن أمر البحث عن منفذ صعبًا عليهم، فقد كان جمال خاشقجي فرصتهم الخصبة، حيث بدأت تنكشف علاقته بقطر بعد هجرته لأمريكا مباشرة، وتحديدًا بعد إعلان المملكة قطع العلاقات مع قطر.

واتضحت علاقة جمال خاشقجي بتركيا بعد تواجده الأخير مع ضابط المخابرات.

ما سبب اختيارهم لجمال خاشقجي؟

كان جمال خاشقجي قريبًا من دوائر رسمية حساسة بالمملكة، كما تولى رئاسة تحرير جريدة الوطن السعودية.

هذا فضلًا عن كتاباته التي كشفت ميله للثورات وتمجيده للإخوان، كما أنه كان يجيد الكتابة عن أفكار ناعمة ومتقلبة، ويصعب تحديد توجهه وكشف عدائه للمملكة.


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