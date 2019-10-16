فيديو.. البروفة الأخيرة للبوليڤارد والنافورة والمسيرة في موسم الرياض

فيديو.. البروفة الأخيرة للبوليڤارد والنافورة والمسيرة في موسم الرياض

2019/10/16
الساعة 10:38 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشر معالي المستشار رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ مقطع فيديو يبين البروفة الأخيرة للبوليڤارد والنافورة الراقصة والمسيرة الخاصة بموسم الرياض والتي من المقرر أن تكتمل مساء اليوم الخميس.

البروفة الأخيرة للبوليڤارد والنافورة والمسيرة.. راح تكتمل إن شاء الله الخميس المساء.. هذا ٧٠٪ حضوركم شرف لنا والدعوة عامة.

ويشهد موسم الرياض انطلاق عروض ثلاثية الأبعاد تجمع الماء والنار والدخان مع عروض النافورة الراقصة، كما يقدم الموسم أكبر مسيرة استعراضية في المملكة بأكثر من 1500 مؤدٍّ بأزياء تنكرية خلال مسيرة الافتتاح، وذلك يوم غد الخميس 17 أكتوبر.

كما يشهد موسم الرياض لونا سينما، وذلك عبر شاشة كبيرة وجلسات مفتوحة، حيث سيتم عرض العديد من الأفلام الجديدة عالميًّا.

وينطلق موسم الرياض حاملًا الفرحة والابتكار والخيال من العاصمة بأكثر من 100 عرض و12 منطقة ترفيه مختلفة، في 70 يومًا متواصلًا.


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