فيديو.. البروفة الأخيرة للبوليڤارد والنافورة والمسيرة في موسم الرياض

المواطن - الرياض

نشر معالي المستشار رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ مقطع فيديو يبين البروفة الأخيرة للبوليڤارد والنافورة الراقصة والمسيرة الخاصة بموسم الرياض والتي من المقرر أن تكتمل مساء اليوم الخميس.

البروفة الأخيرة للبوليڤارد والنافورة والمسيرة.. راح تكتمل إن شاء الله الخميس المساء.. هذا ٧٠٪ حضوركم شرف لنا والدعوة عامة.

حابب اقول شي مهم.. والله والله والله لولا توفيق الله ثم دعم سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان لما تحقق ١٪ من اللي بتشوفونه فالرياض خصوصا والمملكة عموما❤️🇸🇦 pic.twitter.com/1smSjRcjj3 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 16, 2019

ويشهد موسم الرياض انطلاق عروض ثلاثية الأبعاد تجمع الماء والنار والدخان مع عروض النافورة الراقصة، كما يقدم الموسم أكبر مسيرة استعراضية في المملكة بأكثر من 1500 مؤدٍّ بأزياء تنكرية خلال مسيرة الافتتاح، وذلك يوم غد الخميس 17 أكتوبر.

كما يشهد موسم الرياض لونا سينما، وذلك عبر شاشة كبيرة وجلسات مفتوحة، حيث سيتم عرض العديد من الأفلام الجديدة عالميًّا.

وينطلق موسم الرياض حاملًا الفرحة والابتكار والخيال من العاصمة بأكثر من 100 عرض و12 منطقة ترفيه مختلفة، في 70 يومًا متواصلًا.