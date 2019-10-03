فيديو.. التحالف يستهدف مواقع حوثية لتفخيخ الزوارق وتجهيز الألغام

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المواطن - الرياض

استهدفت القوات الجوية في تحالف دعم الحكومة اليمنية الشرعية مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي بمحافظة الحديدة.

ودمرت مقاتلات التحالف زوارق مفخخة تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وفقًا لـ”الإخبارية”.

كما نفذت المقاتلات الحربية غارات جوية على مواقع بمحافظة الحديدة خصصتها الميليشيا الحوثية لتجميع الزوارق المسيرة وتفخيخها وتجهيز الألغام.