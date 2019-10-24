فيديو.. الجندي الباكي في مظاهرات لبنان.. فرد يحتضن وطنًا

المواطن - الرياض

أثار أداء عدد من المتظاهرين اللبنانيين للنشيد الوطني لبلادهم دموع جندي من أفراد القوات المسلحة المكلفين بإغلاق سبيل التظاهر، وهو ما دفع البقية للتعاطف مع الجماهير، وهو المشهد الذي أثار المتابعين اللبنانيين والعرب على حد سواء وحظي بمزيد من التعليقات والإعجابات.

وقال مخلد الواهن: إن الصورة التي تُظهر الجندي باكياً تشعره بالقشعريرة، بينما هو مُصِرٌّ على إصلاح بلاده لبنان من كل مظاهر الفساد فيها، على حد قوله، بينما أكدت ليلى معيتب أن الجندي الباكي على كتف واحد من الشعب المتظاهر يبدو وكأنه “وطن يبكي في حضن وطن”.

بكاء الجندي أمام المتظاهرين حظي باهتمام من وسائل الإعلام العربية والأجنبية على حد سواء مع نبرات التعاطف والإشادة بدور الجنود الشجاع في الحفاظ على الشعوب وإرادتها، بينما ظل المحتجون في شوارع لبنان يهتفون ضد صور الفساد والظلم التي يرونها.