فيديو.. الحريري: ينبغي توجيه الاتهام لـ حزب الله بوصفه جزءًا من النظام الإقليمي لا الحكومة

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أكد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أن حكومة بلاده تقف ضد أي أنشطة عدائية تستهدف دول الخليج العربي.

وقال الحريري في حوار له مع وكالة أنباء الإمارات “وام” إبان زيارته للإمارات مساء أمس: “لقد اتخذت الحكومة اللبنانية قرارًا بعدم التدخل في النزاعات الخارجية أو في الشؤون الداخلية للدول العربية، ولكن مع الأسف يتم انتهاك هذا القرار، ليس من قبل الحكومة ولكن من قبل أحد الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة”.

وشدد الحريري على أنه ينبغي توجيه الاتهام إلى حزب الله بوصفه “جزءًا من النظام الإقليمي وليس بصفته أحد أطراف الحكومة اللبنانية” .. مؤكدًا أن لبنان تمثل “جزءًا لا يتجزأ من العالم العربي، ويرتبط استقرارها باستقرار وأمن العالم العربي بشكل عام، ولاسيما فيما يخص الجوانب السياسية والاقتصادية”.