فيديو.. الحريري: ينبغي توجيه الاتهام لـ حزب الله بوصفه جزءًا من النظام الإقليمي لا الحكومة
أكد حرص لبنان على استقرار دول الخليج

فيديو.. الحريري: ينبغي توجيه الاتهام لـ حزب الله بوصفه جزءًا من النظام الإقليمي لا الحكومة

2019/10/07
الساعة 8:10 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - متابعة

أكد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أن حكومة بلاده تقف ضد أي أنشطة عدائية تستهدف دول الخليج العربي.

وقال الحريري في حوار له مع وكالة أنباء الإمارات “وام” إبان زيارته للإمارات مساء أمس: “لقد اتخذت الحكومة اللبنانية قرارًا بعدم التدخل في النزاعات الخارجية أو في الشؤون الداخلية للدول العربية، ولكن مع الأسف يتم انتهاك هذا القرار، ليس من قبل الحكومة ولكن من قبل أحد الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة”.

وشدد الحريري على أنه ينبغي توجيه الاتهام إلى حزب الله بوصفه “جزءًا من النظام الإقليمي وليس بصفته أحد أطراف الحكومة اللبنانية” .. مؤكدًا أن لبنان تمثل “جزءًا لا يتجزأ من العالم العربي، ويرتبط استقرارها باستقرار وأمن العالم العربي بشكل عام، ولاسيما فيما يخص الجوانب السياسية والاقتصادية”.


هل قرأت هذا ؟
  • فيديو.. الجبير: قطر تواصل تمويل المتطرفين والإرهابيين والتدخل في شؤوننا الداخلية
    •
  • حزب الله يحصل على أمواله من تجارة المخدرات
    •
  • كاتب أميركي يفضح الجبهة الإرهابية الأخرى لإيران: خياران والحصيلة خطيرة 
    •
  • زعيم حزب الله الإرهابي : ولاؤنا للمرشد علي خامنئي والدفاع عن إيران
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم