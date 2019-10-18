فيديو .. الحكم يحرم جيوفنكو من هدف فجاء الرد بهذه الطريقة

المواطن - محمد سمعه

حرم الحكم البرتغالي هوغو ميغيل اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو نجم الهلال من هدف جميل أحرزه في لقاء ضمك، خلال أحداث الشوط الأول بين الفريقين في الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء قرار الحكم البرتغالي هوغو ميغيل بإلغاء هدف جيوفنكو الذي سجله في شباك ضمك؛ بسبب عدم إصداره قرار تنفيذ الركلة الحرة لجيوفنكو فتم إلغاء الهدف.

وعلى الفور جاء رد جيوفنكو سريعًا فأحرز الهدف الأول الهلالي بالدقيقة الحادية والعشرين ومن ركلة حرة مُباشرة تُشبه الهدف الذي تم إلغاؤه قبل سبع دقائق من الهدف الأول للهلال.

ويقود مباراة الهلال ضد ضمك اليوم، البرتغالي هوغو ميغيل، ويُساعده الثنائي الهولندي أنجليو بونمام ونيكولاس سيبرت، والحكم الرابع بول فان بوكيل، وحكم الفيديو المجري فيكتور كاساي، ويُساعده جوي كوجي.

وتُقام مباراة الهلال وضمك على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.