فيديو.. الحلاني يدعو لحضور ليلة موسم الرياض.. وإعلامية: يا ريتني هناك

فيديو.. الحلاني يدعو لحضور ليلة موسم الرياض.. وإعلامية: يا ريتني هناك

2019/10/31
الساعة 2:35 صباحًا
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

نشرت الإعلامية شادية عبدالعزيز، فيديو للمطرب الكبير عاصي الحلاني، يدعو فيها المشاهدين وجماهير موسم الرياض لانتظار ليلة مميزة مع نجوم الطرب اللبناني، مساء الخميس.

وكتبت الإعلامية، معلقة على الفيديو: “ولا أحلى من هيك ليلة، يا ريتنا بالرياض، حتكون أمسية رائعة بوجودك مع ٣ نجوم مميزين، يعني سهرة لبنانية تفرح القلب”، مشيرة إلى المطربين: “عاصي الحلاني ونجوى كرم وديانا حداد وملحم زين، الله يا ريتني هناك”.


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • رئيس كينيا يغادر الرياض
    •
  • الرياض أول مدينة بالشرق الأوسط تستضيف بينالي بينالسور العالمي
    •
  • رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية يغادر الرياض
    •
  • أكثر من 100 متحدث وخبير في منتدى أسبار الدولي بالرياض
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :