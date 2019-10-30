فيديو.. الحلاني يدعو لحضور ليلة موسم الرياض.. وإعلامية: يا ريتني هناك

المواطن - الرياض

نشرت الإعلامية شادية عبدالعزيز، فيديو للمطرب الكبير عاصي الحلاني، يدعو فيها المشاهدين وجماهير موسم الرياض لانتظار ليلة مميزة مع نجوم الطرب اللبناني، مساء الخميس.

وكتبت الإعلامية، معلقة على الفيديو: “ولا أحلى من هيك ليلة، يا ريتنا بالرياض، حتكون أمسية رائعة بوجودك مع ٣ نجوم مميزين، يعني سهرة لبنانية تفرح القلب”، مشيرة إلى المطربين: “عاصي الحلاني ونجوى كرم وديانا حداد وملحم زين، الله يا ريتني هناك”.