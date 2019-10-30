فيديو.. الحلاني يدعو لحضور ليلة موسم الرياض.. وإعلامية: يا ريتني هناك

نشرت الإعلامية شادية عبدالعزيز، فيديو للمطرب الكبير عاصي الحلاني، يدعو فيها المشاهدين وجماهير موسم الرياض لانتظار ليلة مميزة مع نجوم الطرب اللبناني، مساء الخميس.
وكتبت الإعلامية، معلقة على الفيديو: “ولا أحلى من هيك ليلة، يا ريتنا بالرياض، حتكون أمسية رائعة بوجودك مع ٣ نجوم مميزين، يعني سهرة لبنانية تفرح القلب”، مشيرة إلى المطربين: “عاصي الحلاني ونجوى كرم وديانا حداد وملحم زين، الله يا ريتني هناك”.
ولا أحلى من هيك ليلة 😍😍🙌🏽🔥#ليالي_بيروت
ياريتنا بالرياض ☹️🥺
حتكون أمسية رائعة بوجودك
مع ٣ نجوم مميزين
يعني سهرة لبنانية تفرح القلب 😍 🇱🇧
فارس الأغنية@assihallani
شمس الأغنية@najwakaram
البرنسيسة@DianaHaddad
و الريس @melhem_zein1
الله ياريتني هناك🥺 pic.twitter.com/o2CMIxyuvE
— #شادية_عبدالعزيز (@ShadiaAT) October 30, 2019