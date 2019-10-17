فيديو.. الخطة المرورية للوصول إلى بوليفارد موسم الرياض

فيديو.. الخطة المرورية للوصول إلى بوليفارد موسم الرياض

2019/10/17
الساعة 11:05 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قدمت إدارة مرور منطقة الرياض فيديو توضيحياً لقائدي المركبات يبين الخطة المرورية للوصول إلى موقع البوليفارد بحي حطين أثناء فعاليات موسم الرياض.

وتنطلق اليوم فعاليات بوليفارد موسم الرياض بالعديد من الفعاليات المميزة والتي لن تُنسى ضمن الموسم الأكبر في المملكة والمنطقة العربية.

ويشهد بوليفارد موسم الرياض أكبر مسيرة استعراضية في المملكة، وأكثر من 1,500 مؤدٍّ بأزياء تنكرية، إضافة إلى عرض دبابات هارلي والألعاب النارية، ومزيد من المفاجآت التي يترقبها المواطنون والمقيمون والزوار الذين أتوا إلى الرياض لمشاهدة هذه الفعاليات الأقوى عالميًا.

ومن المقرر أن تشتمل فعاليات بوليفارد موسم الرياض، النافورة الراقصة التي تقدم عروضًا على أنغام الموسيقى تجتمع فيها العروض المائية وثلاثية الأبعاد، التي تضمن للزائرين الحصول على تجربة مدهشة وجديدة.


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