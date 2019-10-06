فيديو.. الداخلية تقدم حلولها الذكية في جيتكس 2019

فيديو.. الداخلية تقدم حلولها الذكية في جيتكس 2019

2019/10/07
الساعة 1:08 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تشارك وزارة الداخلية في الدورة الـ39 بمعرض ومؤتمر جيتكس 2019، تحت عنوان “الحلول الذكية”.

ويعتبر جيتكس الذي تنعقد خلال الفترة من 6- 10 أكتوبر في دبي بمشاركة المملكة، أكبر معرض سنوي للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، ويمثل فرصة جيدة للشركات على مدار أسبوع كامل لاستعراض إبداعاتها الجديدة.

وعبر جناحها المخصص في قاعة الشيخ سعيد للحكومات جناح S-E1، تقدم وزارة الداخلية حلولًا تقنية لوطن آمن، وسط تفاعل وحضور كبير من جانب زوار المعرض.

جدير بالذكر أن المعرض يتيح على مدار أيامه الخمسة منصة فريدة لشركة الإلكترونيات المتقدمة لاستعراض تطبيقاتها في مجالات الأمن الإلكتروني والخدمات الإلكترونية والصحة الإلكترونية والحلول الذكية في مواقع حيوية مثل المطارات والمجمعات السكنية والتجارية والمساجد، وذلك بجناح الشركة رقم S1-B1 في قاعة الشيخ سعيد بمركز دبي التجاري العالمي.


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