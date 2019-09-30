فيديو.. الدوسري: الآسيوية البطولة الوحيدة التي تنقصني مع الهلال

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري، على صعوبة مباراة السد القطري، مشددًا في الوقت ذاته على أنه يستهدف التتويج بالبطولة الآسيوية هذا الموسم.

وعلق الدوسري على قُرب الزعيم من الفوز بلقب دوري أبطال آسيا هذا العام قائلًا: “حققت جميع البطولات مع نادي الهلال متبقي الفوز بالآسيوية فقط.. وأكيد التتويج بالبطولة من أهم الأهداف التي يطمح أي لاعب لها”.

وعن تمنياته بتأهل فريق أوراوا الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019 على حساب غوانزو الصيني للثأر من الخسارة أمامه في 2017، قال الدوسري: “أي فريق نقابله له كل الاحترام الأهم الفوز بالبطولة فقط”.

وبشأن توقعاته لمباراة نصف النهائي أمام السد، قال الدوسري خلال مقطع الفيديو الذي نشره حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على “تويتر”: “الفريق الأقل أخطاء هو الذي سيفوز.. جاهزين للمباراة وهدفنا واحد هو الفوز لا غيره”.

ويلعب الهلال ضد السد القطري على ملعب “جاسم بن حمد” في الدوحة، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.