فيديو.. الربيعة يصر على تقبيل رأس الفيصل بعد تتويجه بجائزة اعتدال

المواطن - جدة

أظهر مقطع فيديو لحظات من المحبة والتقدير جمعت بين المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بعد تتويج الربيعة بجائزة الاعتدال في دورتها الثالثة لعام 2019 في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

وبين المقطع الدكتور الربيعة وهو يصر على تقبيل رأس الأمير خالد الفيصل بعد تكريمه بالجائزة، تقديرًا لجهود أمير منطقة مكة المكرمة الكبيرة التي يقدمه.

وانطلقت جائزة الاعتدال منذ 3 أعوام من فكر الأمير خالد الفيصل ورؤيته في بناء الإنسان السعودي وتنمية المكان وتحقيق الإنجاز والتميز والإبداع ليجمع فيها منهجه الدائم “لا للتطرف لا للتكفير، لا للتغريب، نعم للاعتدال في الفكر والسياسة والاقتصاد والثقافة، إنه الدين والحياة، إنه الإسلام والحضارة، إنه منهج الاعتدال السعودي”، ليكون هذا النهج نقطة انطلاق لأول جائزة في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي تُعنى وتهتم بتعزيز الاعتدال والوسطية.