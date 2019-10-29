فيديو.. الرجل الطائر يحلق أمام منتدى الاستثمار

فيديو.. الرجل الطائر يحلق أمام منتدى الاستثمار

2019/10/30
الساعة 1:54 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

شهد مقر منتدى الاستثمار، أمس الثلاثاء، تحليق من يسمى “الرجل الطائر” ريتشارد براوننج، مستخدمًا بدلته النفاثة الشهيرة.

 

جدير بالذكر أن المخترع البريطاني ريتشارد براوننج دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية قبل سنوات بعد أن سجل أول رقم قياسي في التحليق لإنسان مرتبط بمحرك، محققًا سرعة 51.5 كم/ ساعة في محاولته الثالثة والأخيرة، فوق بحيرة في مدينة ريادينغ في إنجلترا، ويبلغ ريتشارد براوننج 38 عامًا.

وعمل الرجل الطائر على تصميم البدلة خلال 3 سنوات دون مساعدة، ليقوم بتجربتها في حديقة لاجونا بارك في ريدينج، بيركشاير في بريطانيا.

البدلة تتكون من 6 توربينات صغيرة تعمل بالكيروسين، يتم التحكم بها بشكلٍ كامل اعتمادًا على حركة الشخص الذي يرتديها، وأرفق لها براوننج محرك غاز تعمل بالوقود الكيروسين، وهي نسخة صغيرة من محرك الطائرة، لكل ذراعيه وساقيه.

وانطلق أمس منتدى الاستثمار في الرياض، بحضور بعض قادة الدول ومدراء كبار الشركات.


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