فيديو.. الزعاق: نعيش موسم الصفري تكثر فيه الحساسية والزكام

فيديو.. الزعاق: نعيش موسم الصفري تكثر فيه الحساسية والزكام

2019/10/15
الساعة 7:14 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، د. خالد صالح الزعاق، أننا نعيش هذه الأيام في موسم الصفري، ضمن الوسم.

وقال الزعاق إن الوسم 4 نجوم، النجم الأول منها هو امتداد لموسم الصفري، مشيرًا إلى أن الأهل قديمًا كانوا يسمونه الصفار والصفري.

وأوضح الزعاق أن الصفري هو آخر موسم سهيل والصفار هو أول موسم الوسم.

وتابع الزعاق أن خلال هذه الأيام تكثر الأمراض خاصة الحساسية والزكام لذا يسمونه الصفار نظرًا لاصفرار الأجساد من العلل والأوجاع.


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