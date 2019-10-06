فيديو.. الزعاق: 6 أيام تفصلنا عن الوسم أجمل وألطف وأنعم أيام السنة

فيديو.. الزعاق: 6 أيام تفصلنا عن الوسم أجمل وألطف وأنعم أيام السنة

2019/10/06
الساعة 12:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قال د.خالد صالح الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إن وسوم الوسم هي السحب السابقة على موسم الوسم بأيام.‎‏

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنها تتسم بسرعتها ولونها الرصاصي وشكلها الدائري (مثل النعام الهاربة).

وتابع الزعاق قائلاً: “بقي ستة أيام على أجمل وألطف وأنعم أيام السنة (الوسم)”.

 


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