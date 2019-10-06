فيديو.. الزعاق: 6 أيام تفصلنا عن الوسم أجمل وألطف وأنعم أيام السنة

المواطن - الرياض
قال د.خالد صالح الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إن وسوم الوسم هي السحب السابقة على موسم الوسم بأيام.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنها تتسم بسرعتها ولونها الرصاصي وشكلها الدائري (مثل النعام الهاربة).
وتابع الزعاق قائلاً: “بقي ستة أيام على أجمل وألطف وأنعم أيام السنة (الوسم)”.
وسوم الوسم :
وهي السحب السابقة على موسم الوسم بأيام وتتسم :
بسرعتها ولونها الرصاصي وشكلها الدائري(مثل النعام الهاربة)
*بقي ستة أيام على أجمل وألطف وأنعم أيام السنة(الوسم) pic.twitter.com/Pl1duTEwfK
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) October 6, 2019