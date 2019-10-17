فيديو.. العرفج: جميع الناس مع ضريبة مطاعم التبغ ولكن!

المواطن - الرياض

أكد عامل المعرفة أحمد العرفج أن كل الناس مع قرار ضريبة مطاعم التبغ⁩، ليصبح هناك مقاهٍ بـ”معسل” وأخرى بدون، لكن وسط مطالب بتطبيق الضريبة على الشيشة فقط وليس على المكان عامة، متمنيًا أن تكون هناك آلية تنفيذ بجهات رقابية والجلوس مع أصحاب المشاريع لدراسة الموضوع بشكل أكبر.

وأضاف العرفج في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن حفل الفرقة الكورية BTS خلال موسم الرياض جعلنا نعيد اكتشاف المجتمع السعودي، ويطرح تساؤلات مهمة حول الفجوة بين الأجيال، متمنيًا من مركز الحوار الوطني والجامعات دراسة هذه الفجوة.

كما علق على قضية تكريم المبدعين، موضحًا أن الغرب يكرم المبدعين وهم أحياء ولكن هناك تكريم قد يحدث لآخرين بعد أن ماتوا كمدًا! متسائلًا: هل أصبحنا لا نكرم المبدعين ولا نعرف قيمتهم إلا بعد أن يرحلوا؟!

وتابع العرفج أنه يجب تكريم المبدعين ففي المملكة أكثر من 20 أديبًا، وهناك مبدعون في كل المجالات.