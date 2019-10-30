فيديو.. العرفج: ظاهرة فيحان تستحق الدراسة.. وهذا رأيي في البوليفارد ومبادرة الاستثمار
أكد أنه لا حديث يعلو فوق الحديث عن دافوس الصحراء

فيديو.. العرفج: ظاهرة فيحان تستحق الدراسة.. وهذا رأيي في البوليفارد ومبادرة الاستثمار

2019/10/31
الساعة 2:40 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد عامل المعرفة أحمد العرفج، خلال لقائه مع برنامج يا هلا بالعرفج على روتانا خليجية، أن هناك ظاهرة فيحان تستحق الدراسة من قِبل أقسام الإعلام بالجامعات ومراكز البحث الإعلامية؛ وذلك لنجاح الإعلام الجديد في جذب الجمهور والتأثير عليه.

وتحدث العرفج خلال الحلقة عن لائحة الذوق العام، وقال: كنت أطالب بها منذ 4 سنوات، وأقترح إضافة بعض الأشياء إلى اللائحة ليتم تطبيقها بقوة النظام.

وتطرق خلال الحلقة إلى أداء نادي النصر، وقال: لو أن النصر لو يلعب جميع مبارياته بالروح نفسها التي يلعب بها أمام الهلال لحصل على الدوري.

أما عن القهوة وهي المشروب العالمي الذي يعشقه الملايين فقال: لا زلت على وجهة نظري من القهوة، وقلت: إنها محرمة اجتماعيًّا وصحيًّا، لا شرعيًّا.

وخلال الحلقة استعرض المؤرخ الفني علي فقندش ولأول مرة- قصة أغنية “يا نايم الليل الطويل” للفنان الراحل فوزي محسون رحمه الله.

وتحدث العرفج عن هيئة الترفيه، وقال: إن نجاح ‫”هيئة الترفيه” لا يزال في المقدمة، والبوليفارد حديث الناس الآن في المملكة والعالم أجمع، مشيرًا إلى أن لائحة الذوق العام ستغيِّر بعض سلوكيات المجتمع؛ لتحدث تغييرات نوعية في التصرفات والسلوكيات العامة.

وعن مبادرة الاستثمار أوضح “العرفج” أنه لا حديث يعلو فوق الحديث عن ‫”دافوس الصحراء”، وذلك بنوعية ضيوفه، وبنوعية تصريحاتهم الخطيرة عن ‫السعودية!


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