فيديو.. القوات السعودية تعيد تموضعها في عدن لتحقيق هذه الأهداف

المواطن - الرياض
تم إعادة تموضع قوات التحالف في عدن لتكون بقيادة المملكة وأعيد انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية؛ وذلك لتحقيق عدد من الأهداف أهمها مكافحة الإرهاب وتعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عمومًا.
تم إعادة تموضع قوات التحالف في عدن لتكون بقيادة المملكة وأعيد انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية؛ وذلك لتحقيق عدد من الأهداف أهمها مكافحة الإرهاب وتعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عمومًا.
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