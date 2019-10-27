فيديو.. اللاعبون يُكرمون خميس العويران قبل ديربي الرياض

المواطن - مروة نبيل

وصل نجم الزعيم السابق، خميس العويران، إلى ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، لحضور ديربي الرياض بين الهلال والنصر.

وكانت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، قد دعت خميس العويرن لحضور ديربي الرياض في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتكريمه على هامش مباراة اليوم.

ونشر حساب القنوات الرياضية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لنجم الزعيم السابق وهو يجلس على كرسي متحرك، وعلق قائلًا: “في لقطة أخوية.. اللاعبين يكرمون النجم خميس العويران قبل انطلاق القمة”.

وظهر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وهم يقبلون رأس خميس العويران، قبل أن يقوم قائد الزعيم محمد الشلهوب بإخراجه من الملعب لانطلاق ديربي الرياض.

ووجه خادم الحرمين الشريفين من قبل بعلاج خميس العويران خارج المملكة؛ نظرًا لحالته الصحية، حيث سبق أن خضع لعملية جراحية دقيقة في مدينة الملك فهد الطبية، وأكدت الفحوصات حاجته لتدخل جراحي دقيق لإزالة ورم.