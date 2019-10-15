فيديو.. المساجد تدعو المسلمين والمسيحيين إلى الاحتماء بها بعد حرائق لبنان

فيديو.. المساجد تدعو المسلمين والمسيحيين إلى الاحتماء بها بعد حرائق لبنان

2019/10/15
الساعة 5:19 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

“أهالي الدبية الكرام .. مسلمين ومسيحيين.. باب المسجد مفتوح لمن يريد من العائلات” انبعث هذا النداء من مكبر صوت في أحد مساجد الدبية في لبنان بعد الحرائق التي انتشرت بشكل واسع خلال الساعات الأخيرة الماضية.

وبعث هذا النداء طمأنينة في نفوس اللبنانيين الذين عبروا عن تضامنهم معًا لمواجهة هذا الخطر الداهم.

وكانت الحرائق المندلعة في مناطق لبنانية عدة أودت إلى وفاة شخص كان يشارك في أعمال الإطفاء، في وقت تبذل فيه السلطات كل الجهود الممكنة لإخماد النيران.

وأفاد سكان بلدة بتاتر في جبل لبنان أن الضحية توفي نتيجة نوبة قلبية، بعدما كان يشارك رفقة عدد من شباب البلدة في أعمال الإطفاء، فيما أعلنت الحكومة اللبنانية في وقت سابق من الثلاثاء، أن أكثر من 100 حريق نشبت في عموم لبنان ليل الاثنين.

من جهته، أعلن الصليب الأحمر اللبناني تقديم الإسعافات الأولية لأكثر من 88 شخصًا في أكثر من منطقة اندلعت فيها الحرائق، كما تم نقل 18 شخصًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إن حكومته تبذل كل الجهود الممكنة مع غرفة العمليات وكافة الأجهزة المعنية من جيش وقوى الأمن ودفاع مدني والمحافظين والبلديات والدفاع المدني والصليب الأحمر لإخماد الحرائق.

ومن جهة أخرى، قال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير العدل ألبرت سرحان، إن المسؤول طلب من النائب العام التمييزي تحريك النيابات العامة في المناطق اللبنانية كافة، خصوصًا تلك المعنية بمناطق الحرائق، بغية فتح تحقيقات في الملابسات والأسباب التي أدت إليها، وذلك لبيان ما إذا كانت مفتعلة أم لا.

وتعهد الحريري بمحاسبة من يقف وراء الحرائق إن كانت مفتعلة، لكنه أشار إلى أن التغير المناخي سببًا في اشتعالها.

وقال رئيس الوزراء اللبناني إنه أجرى ووزيرة الداخلية ريا الحسن، اتصالات مع عدد من الدول لإرسال طوافات وطائرات إضافية لإطفاء الحرائق والعمل على مكافحتها والحد من انتشارها.


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