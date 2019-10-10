فيديو .. المنتخب السعودي يُمتع ويُحرز الهدف الثالث من 3 نقلات

المواطن - محمد سمعه

أحرز اللاعب عبدالفتاح عسيري الهدف الثالث للمنتخب السعودي في مباراة سنغافورة والهدف الثاني له في المباراة المُقامة حاليًا ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وسجل المنتخب السعودي الهدف الثالث في الدقيقة السابعة والستين عن طريق ثلاث نقلات بين عبدالله الحمدان وهتان باهبري وعبدالفتاح عسيري حيث أودعها الأخير بمنتهى السهولة في شباك حارس سنغافورة.

يذكر أن عسيري كان أحرز الهدف الأول للأخضر في الشوط الأول، بينما سجل عبدالله الحمدان الهدف الثاني للمنتخب السعودي في الشوط الثاني.