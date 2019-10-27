فيديو.. #النصر يتقدم على #الهلال بثنائية حمد الله

المواطن - مروة نبيل

نجح المغربي عبدالرزاق حمد الله في تسجيل الهدف الثاني في شباك الزعيم في الدقيقة 73 من أحداث مباراة الهلال والنصر اليوم، لتصبح النتيجة 2/ 1 لصالح العالمي.

وكان حمد الله قد نجح في تسجيل هدف التعادل في مباراة الهلال والنصر من كرة رأسية مميزة عند الدقيقة 55، قبل أن يُضيف الهدف الثاني من تسديدة مميزة من داخل منطقة الجزاء.

وكان النجم البرازيلي كارلوس إدواردو قد نجح في هز شباك العالمي عند الدقيقة 32 بعد تلقيه تمريرة مميزة من الفرنسي بافيتيمبي جوميز، لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال والنصر بتقدم الزعيم.

ويلعب الهلال والنصر- الآن- على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال والنصر اليوم، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز السادس بـ11 نقطة، علمًا بأنه يملك مواجهة مؤجلة.