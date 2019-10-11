فيديو.. الهلالي يدشن قسم السير بمركز مرور البرك

المواطن - محمد الغبيشي - البرك

دشن محافظ البرك عبدالرحيم الحسين الهلالي، قسم السير بمركز مرور المحافظة وذلك بالمركز الحضاري.

جاء ذلك بحضور مدير إدارة مرور منطقة عسير العقيد يحيى إبراهيم الشهراني، ومدير شرطة محافظة البرك المقدم علي سداح، ومدير مرور محافظة البرك رئيس رقباء أحمد حسين عتودي وعدد من مشايخ وأعيان المحافظة.

يأتي ذلك ضمن خطة استكمال وتطوير أعمال المرور بالمنطقة حيث تم دعم القسم بالإمكانيات البشرية والآلية وتوفير التجهيزات الفنية والتقنية لتسيير العمل بها.

وتهدف إدارة مرور منطقة عسير من خلال ذلك إلى تحسين مستوى الأداء المروري بالمنطقة وإدارة الحركة المرورية بما يضمن تحقيق استراتيجية الإدارة برفع معدل السلامة المرورية على الطرق وخفض نسب الحوادث وتحقيق التكامل الأمني والمروري مع بقية القطاعات الأخرى، وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة.