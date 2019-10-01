فيديو.. الهلال يتقدم على السد بثنائية في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال والسد المقامة على ملعب “جاسم بن حمد”، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2019، بتقدم الزعيم بهدفين دون رد.

الهلال والسد

وبدأت مباراة الهلال والسد بضغط من الفريقين، وتمكن الفريق القطري من التقدم سريعًا بالنيران الصديقة، عن طريق النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز الذي سجل هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 14.

ونجح جوميز في تصحيح خطئه، وأحرز هدف التعادل في مباراة الهلال والسد عند الدقيقة 33، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الفريق القطري عبدالكريم حسن في الدقيقة 36، ليكمل أصحاب الأرض اللقاء بعشرة لاعبين.

وكاد أكرم عفيف أن يهز شباك الزعيم في الدقيقة 41، إلا أن تسديدته اصطدمت بالقائم، وأهدر جوميز فرصة إحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 44، بعدما تصدى سعد الشيب لتسديدته؛ وحولها إلى ركلة ركنية.

وتمكن النجم علي آل بليهي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال والسد القطري بتقدم الزعيم بنتيجة 2/1.