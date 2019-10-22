فيديو.. الوليد بن طلال والقحطاني يدعمان #الهلال ضد السد

المواطن - مروة نبيل

حرص عضو شرف الزعيم، الأمير الوليد بن طلال ونجم الأزرق السابق ياسر القحطاني على دعم الهلال ضد السد القطري من المدرجات في مباراة نصف النهائي.

ويلعب الهلال ضد السد القطري، الآن، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ونشر الإعلامي حمد الصويلحي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لوصول الأمير الوليد بن طلال إلى محيط الرعب، وصورة للأسطورة ياسر القحطاني لدعم الهلال ضد السد القطري.

ويحظى الأزرق بدعم كبير اليوم، حيث أعلن حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على “تويتر”، عن تواجد نجم الزعيم السابق، الليبي طارق التايب في مدرجات محيط الرعب لحضور مباراة الهلال ضد السد الآسيوية.

يُذكر أن الزعيم قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الهلال ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي آسيا، حيث فاز خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدف، ليقترب من التأهل إلى المواجهة النهائية.