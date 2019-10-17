فيديو.. انطلاق فعاليات افتتاح البوليفارد بموسم الرياض

المواطن - الرياض

نشر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو لانطلاق فعاليات افتتاح البوليفارد بموسم الرياض.

يذكر أن موسم الرياض شهد مساء اليوم فعاليات عالمية غير مسبوقة على مستوى الشرق الأوسط وذلك بانطلاق مسيرة افتتاحية ضخمة في منطقة الرياض بوليفارد شارك فيها أكثر من 1500 مؤدٍّ بأزياء خاصة وفريدة بـ 25 عربة تضم أكبر المشاركين في فعاليات موسم الرياض من أسماء عالمية كبرى، بالإضافة إلى عروض دراجات نارية، وألعاب نارية، وعربات استعراضية، والكثير من المفاجآت الأخرى التي سيعيشها المواطن والمقيم والزائر.