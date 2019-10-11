فيديو.. انطلاق موسم الرياض⁩ بفعاليات وأنشطة عالمية
الحدث الترفيهي الأضخم في الشرق الأوسط

فيديو.. انطلاق موسم الرياض⁩ بفعاليات وأنشطة عالمية

2019/10/11
الساعة 7:09 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وسط ترقب ولهفة وانتظار، ينطلق مساء اليوم موسم الرياض، الحدث الترفيهي الأضخم في الشرق الأوسط.

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عالمية مختلفة، وعروضًا وأنشطة متنوعة وفعاليات فريدة ومميزة بين الغنائية والرياضية والترفيهية.

ويضم موسم الرياض أيضًا أشهر المطاعم العالمية وأشهر الطهاة على مستوى العالم، بوجود 31 مطعما لأول على أرض الرياض، في الموسم الذي يستمر لأكثر من شهرين.

ويأتي موسم الرياض على درب السياحة والترفيه لتعزيز مكانة المملكة على خريطة السياحة والترفيه العالمية، ضمن منظومة المملكة الواعدة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.

 


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