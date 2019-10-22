فيديو.. بدء توافد جماهير #الهلال إلى محيط الرعب

المواطن - مروة نبيل

بدأت جماهير الهلال في التوافد إلى استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، لحضور مباراة الزعيم ضد السد القطري.

ويحتضن محيط الرعب مباراة الهلال ضد السد القطري اليوم ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ونشر حساب “منبر الهلال” على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقاطع فيديو لتواجد الجماهير بأعداد كبيرة للغاية ولفتح بوابات محيط الرعب وبدء الدخول لحضور مباراة الهلال ضد السد من المدرجات.

يُذكر أن الزعيم قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الهلال ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي آسيا، حيث فاز خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدف، ليقترب من التأهل إلى المواجهة النهائية.

🎥 منبركم معكم من قلب الحدث ، جماهير #الهلال تتواجد بكثافة خارج ملعب المباراة 😍💙💙💙 pic.twitter.com/C0DRz22fvX — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) October 22, 2019