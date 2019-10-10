فيديو.. بفارق ثانية واحدة نجاة شخصين من قذيفة تركية في سوريا

فيديو.. بفارق ثانية واحدة نجاة شخصين من قذيفة تركية في سوريا

2019/10/10
الساعة 5:37 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

وثق مقطع فيديو متداول لحظة سقوط قذيفة صاروخية بالقرب من شخصين، من ريف رأس العين على الحدود السورية التركية ضمن عملية العدوان التركي.

ويظهر المقطع تحرك أحد الشخصين وانبطاحه على الأرض قبل وصول القذيفة بثانية واحدة.


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