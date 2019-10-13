فيديو.. بوتين: سباق التسلح شيء سيئ ولا يُبشِّر بالخير

المواطن - الرياض

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سباق التسلح شيء سيئ ولا يُبشِّر بالخير بالنسبة للعالم.

وأضاف في مقابلة مع قناة “العربية”، أن لدى روسيا أسلحة متطورة وحصرية وأنواعاً واعدة من الأسلحة الحصرية بالمطلق وليس لها مثيل لدى أحد في العالم.

وتابع: “قطعنا شوطاً كبيراً في هذا المجال، ونفكر بالآفاق القادمة ونعمل بهدوء”.

ولفت إلى أن روسيا تحتل المرتبة السابعة في العالم من حيث الإنفاق العسكري، في حين تحتل المملكة المرتبة الثالثة عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية”.

#بوتين_على_العربية: لدى #روسيا أسلحة حصرية لا تتوفر عند الغير، ونأمل أن لا يشهد العالم سباق تسلح pic.twitter.com/d9els3uZYw