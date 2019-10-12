فيديو.. بوتين : لديّ علاقات طيبة مع الملك سلمان وولي العهد تتطور في كل الاتجاهات

المواطن - الرياض

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعلاقات التاريخية الممتدة بين روسيا والسعودية، والتي شهدت طفرة خلال السنوات الأخيرة بفضل الاهتمام الذي توليه القيادة في البلدين بتطوير هذه العلاقات ودعمها.

وقبيل يومين من زيارته المرتقبة إلى المملكة قال بوتين في مقابلة مع عدد من القنوات الفضائية من بينها قناة العربية ستذاع غدًا: “نحن ننظر إلى المملكة كدولة صديقة لنا.. لقد نشأت لديّ علاقات طيبة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. وعلاقاتنا تتطور عمليًّا في كافة الاتجاهات”.

وجدد الرئيس الروسي إدانته للحادث الإرهابي الذي تعرضت له منشآت أرامكو النفطية في السعودية، مشيرًا إلى عدم دراية روسيا بشأن الجهة التي تقف خلف الهجوم.

وأضاف: “لقد قلت للتو، وأريد أن أكرر: بغض النظر عمن يقف وراء هذا الحادث فإننا ندين هذا النوع من الأعمال. هذا هو بالضبط ما قلته. لا يمكن أن يكون هناك تفسير مزدوج.. تخيل، نحن لا نعرف. في اليوم التالي، سألت كلًّا من رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية ووزير الدفاع.. لا، نحن لا نعرف”.

وأضاف أن المملكة “بحكم قدراتها وحجم أنشطتها في قطاع الطاقة”، لها تأثير على سوق الطاقة العالمي برمته وعلى قطاع الطاقة العالمي بشكل عام.