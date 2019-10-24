فيديو.. بوتين يمازح السيسي: علي أن أتقاسم راتبي معك

فيديو.. بوتين يمازح السيسي: علي أن أتقاسم راتبي معك

2019/10/25
الساعة 1:00 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

مازح الرئيس الروسي فيلادمير بوتين، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه سيتقاسم راتبه معه.

جاء ذلك خلال إفطار عمل مع القادة الأفارقة، على هامش قمة “روسيا–إفريقيا” في سوتشي، إذ أشاد بمساعدة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي له في استضافة القمة لأول مرة.

وقال بوتين: “أود أن أشكر الرئيس السيسي على دعمه. وأود القول إنه وبدون أي مبالغة، لولا دعم أصدقائنا المصريين، لما عقدت هذه القمة، على أقل تقدير بشكلها الحالي”.

وأضاف: “بالإضافة إلى ذلك، كما ترون، إنه (الرئيس السيسي) جالس بجانبي طوال اليوم ويساعدني في عملي، وسيتعين علي أن أتقاسم راتبي معه”.


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