فيديو..  بوليفارد الرياض يمتلئ في أول ساعاته وترقب لفعاليات تفوق الخيال

المواطن - الرياض

أعلن موسم الرياض، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن بوليفارد الرياض امتلأ في أول ساعاته.

وقال: “الكل هنا بيستمتع بمسيرة موسم الرياض، والنافورة الراقصة، والمطاعم الرايقة”.

وتأتي هذه النقلة الترفيهية التي تشهدها العاصمة الرياض خلال هذا الموسم بدعم مباشر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، والتي من شأنها أن تجعل الرياض محط أنظار العالم وهمزة الوصل بين الشرق والغرب.

هذا وتستقبل وجهات “موسم الرياض” المواطن والمقيم والزائر خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر في 12 وجهة، هي: 1- الرياض بوليفارد 2- واجهة الرياض 3- معرض الرياض للسيارات 4- رياض ونتر وندرلاند 5- ملاعب الرياض 6- الحي الدبلوماسي 7- المربع 8- الملز 9- وادي نمار 10- نبض الرياض 11- رياض سفاري 12- صحارى الرياض.