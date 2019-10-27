فيديو.. ترامب يكشف مصير جثة البغدادي

المواطن - متابعة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جثة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي الذي قُتل في عملية أمريكية في إدلب السورية أمس لم يتبقّ منها الكثير بفعل قوة التفجير.

وتابع ترامب إن النفق الذي كان يختبئ به البغدادي انهار بعدما فجر الحزام الناسف الذي كان يرتديه مشيرًا إلى أنه تم العثور على أجزاء من أشلاء البغدادي بعد رفع الركام عنها حيث استغرق الأمر 15 دقيقة.

وأشاد ترامب بالمشاركين في العملية التي أدت إلى مقتل البغدادي و3 من أطفاله واثنين من النساء.

وتابع ترامب إنه تم العثور على 11 طفلًا أحياء في النفق الذي أقام به البغدادي وتم تسليمهم إلى طرف ثالث.

ولفت ترامب إلى أن زعيم داعش لم يكن مقبلًا على الموت بل كان يبكي ويصرخ مذعورًا.

وأشار ترامب إلى أنه لا يرى أن هذه العملية عنيفة مقارنة بعمليات القتل الوحشية التي تورط فيها داعش.

