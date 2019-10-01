فيديو.. تركي آل الشيخ يروج لـ موسم الرياض الأضخم محليًّا وعالميًّا

المواطن - الرياض

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو للترويج لموسم الرياض، الذي يبدأ 11 أكتوبر الجاري وحتى منتصف ديسمبر.

ويعد موسم الرياض هو الحدث الترفيهي الاستثنائي بالمملكة وفي الشرق الأوسط، حيث تجتمع لأول مرة أضخم الفعاليات العالمية والعربية والمحلية لأكثر من شهرين في 12 منطقة بمدينة واحدة لتصنع الفرحة والبهجة لكافة فئات المجتمع.

وأشاد مواطنون ومقيمون بأن المسؤول في رأس الهرم هو الذي يعلن عن فعاليات موسم الرياض ويروج للحدث الأكبر في المنطقة.

وفي وقت سابق، أطلقت هيئة الترفيه البوابة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات المشاركة في موسم الريال من قبل الشركات والأفراد وهواة التصوير، حيث يمكن لمن يرغب في المشاركة تعبئة النماذج الموجودة في الموقع.

كما أكد تركي آل الشيخ، أن الهيئة مستعدة لموسم الرياض، واعدًا بأن يكون “موسمًا مذهلًا”.

ونشر سالم هندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مقطع فيديو بصحبة رئيس الهيئة العامة للترفيه، تحت عنوان “ترقبوا موسم الرياض”، في دلالة على حفلات قوية مختلفة تقدمها روتانا في موسم الرياض.

ويضم موسم الرياض 2019 عددًا من الفعاليات الرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء، بالإضافة إلى السيرك والخدع البصرية والألعاب.