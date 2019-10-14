فيديو.. تفاصيل 20 اتفاقية بين السعودية وروسيا بحضور الملك سلمان والرئيس بوتين

فيديو.. تفاصيل 20 اتفاقية بين السعودية وروسيا بحضور الملك سلمان والرئيس بوتين

2019/10/14
الساعة 4:55 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

بحضور ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم اليوم توقيع 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين.

وقد تنوعت الاتفاقيات في كافة القطاعات حيث تضمنت عددًا من القطاعات المستهدفة مثل التقنية والبتروكيماويات والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والخدمات المالية والفضاء.

 

 


هل قرأت هذا ؟
  • في قصر اليمامة .. قمة سعودية روسية تبحث العمل المشترك و20 اتفاقية تتوج التعاون المستمر
    •
  • فيديو.. تفاصيل 20 اتفاقية بين السعودية وروسيا بحضور الملك سلمان والرئيس بوتين
    •
  • وزير الطاقة : المملكة وروسيا بدأتا مرحلة جديدة من التعاون
    •
  • فيديو.. بوتين: يستحيل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة دون مشاركة المملكة
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :