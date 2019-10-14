فيديو.. تفاصيل 20 اتفاقية بين السعودية وروسيا بحضور الملك سلمان والرئيس بوتين

بحضور ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم اليوم توقيع 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين.
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات. #بوتين_في_الرياض #بوتين #روسيا #عاجل #السعودية #صحيفة_المواطن
— صحيفة المواطن (@almowatennet) October 14, 2019
وقد تنوعت الاتفاقيات في كافة القطاعات حيث تضمنت عددًا من القطاعات المستهدفة مثل التقنية والبتروكيماويات والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والخدمات المالية والفضاء.
#عاجل_السعودية | #خادم_الحرمين_الشريفين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات. #بوتين_في_الرياض#السعودية#روسيا pic.twitter.com/HXlXoGN6Ga
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) October 14, 2019
هل قرأت هذا ؟