فيديو.. تفاصيل 20 اتفاقية بين السعودية وروسيا بحضور الملك سلمان والرئيس بوتين

المواطن - الرياض

بحضور ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم اليوم توقيع 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين.

وقد تنوعت الاتفاقيات في كافة القطاعات حيث تضمنت عددًا من القطاعات المستهدفة مثل التقنية والبتروكيماويات والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والخدمات المالية والفضاء.