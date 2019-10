فيديو.. تفحم 74 شخصًا في حريق قطار باكستان

المواطن - متابعة

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث الحريق الذي شب في قطار ركاب صباح اليوم بالقرب من مدينة رحيم يار خان في إقليم البنجاب شرقي باكستان إلى 74 قتيلًا ووجود أكثر من 30 مصابًا.

#Pakistan: 10 people killed, 13 injured in fire in Karachi-Rawalpindi Tezgam express train in Liaqatpur near Rahim Yar Khan pic.twitter.com/EYc69lu8pQ

— Logical News® (@TheLogicalNews) October 31, 2019