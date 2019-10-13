فيديو.. تلاوة مؤثرة من خالد المهنا بعد تعيينه إمامًا بالمسجد النبوي

فيديو.. تلاوة مؤثرة من خالد المهنا بعد تعيينه إمامًا بالمسجد النبوي

2019/10/13
الساعة 8:54 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - المدينة المنورة

أدى فضيلة الشيخ الدكتور خالد المهنا أول فرض، اليوم الأحد، بعد تعيينه إمامًا رسميًّا بالمسجد النبوي.

وقدم الشيخ المهنا تلاوة مؤثرة عذبة خلال إمامته للمصلين، وسط أجواء روحانية وخدمات تقدمها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين لراحة ضيوف الرحمن.

وصدرت الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تعيين عدد من الأئمة والخطباء بالحرمين الشريفين، وذلك امتدادًا لما يلقاه الحرمان الشريفان وقاصدوهما من كريم عناية ومزيد رعاية وفائق اهتمام من المقام الكريم.


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