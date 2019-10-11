فيديو.. توافد الحشود على حفل فرقة BTS بإستاد الملك فهد

فيديو.. توافد الحشود على حفل فرقة BTS بإستاد الملك فهد

2019/10/11
الساعة 6:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

بدأت الجماهير في التوافد المبكر على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض؛ استعدادَا لحضور حفل فرقة ”بي تي إس” الكورية.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة تزاحم الجماهير من أجل محاولة دخول الإستاد مبكرًا قبل بدء الحفل بأكثر من خمس ساعات.

وينطلق الحفل في تمام السابعة والنصف بتوقيت المملكة ضمن فعاليات موسم الرياض.

واستقبلت الجماهير أمس فرقة البوب الكوري BTS فور وصولها لمطار الملك خالد بالرياض، وسط استعدادات أمنية مشددة.

 

 


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