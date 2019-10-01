فيديو.. جماهير الزعيم تدعم الهلال ضد السد
في ذهاب الدور نصف النهائي

فيديو.. جماهير الزعيم تدعم الهلال ضد السد

2019/10/01
الساعة 7:10 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

حرصت جماهير الزعيم على دعم الهلال ضد السد القطري من مدرجات ملعب “جاسم بن حمد” في الدوحة، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ونشر حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لجمهور الزعيم، وعلق قائلًا: “جماهير الأزرق متواجدة في المدرجات لمساندة فريقها في مباراة الهلال ضد السد القطري”.

ويطمح الأزرق لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الهلال والسد اليوم، لتسهيل مهمته في لقاء الإياب، وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، فيما يسعى الفريق القطري لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز.

 


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